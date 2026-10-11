В Саратове кандидаты в космонавты успешно прошли парашютную подготовку

Кандидаты в космонавты завершили парашютную подготовку в Саратове.

Центр подготовки космонавтов имени Гагарина рассказал о специальной парашютной подготовке кандидатов Роскосмоса в Саратове. Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко, Александр Жеребцов и Анастасия Меремкулова за три недели сборов на базе Саратовского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ совершили по 40 прыжков.

Такая подготовка учит космонавтов работать в быстроменяющейся обстановке, дефиците времени и эмоциональном напряжении: в прыжке они воспринимают информацию, решают задачи на ориентацию и рассчитывают траекторию. «Тренировки выявляют индивидуальные особенности кандидатов и развивают профессионально важные качества. Ребята хорошо справились», — отметил руководитель подготовки Руслан Ельцов.

Кандидаты также узнали больше о космической истории этих мест. По традиции второй набор завершает подготовку прыжком на место приземления Гагарина — дань уважения первому космонавту.