В Саратове кассация утвердила оправдательный приговор экс-министру здравоохранения Олегу Костину

Первый кассационный суд оставил в силе оправдательные приговоры бывшему министру здравоохранения Саратовской области Олегу Костину.

Бывшего чиновника обвиняли в неисполнении судебного решения о обеспечении ребёнка-инвалида лекарством.

Суд установил, что необходимый французский препарат отсутствовал на российском рынке, а от предложенного отечественного аналога мать пациента отказалась. Ранее мировой и апелляционный суды также признали Костина невиновным.

Прокуратура, требовавшая для экс-министра штрафа и запрета на госслужбу, намерена обжаловать решение в Верховном суде, — уточнило издание «Коммерсантъ — Средняя Волга».

Напомним, Олег Костин возглавлял региональный минздрав с 2020 по 2024 год и сейчас работает главврачом больницы в Подмосковье.

Наталья Мерайеф