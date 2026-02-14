В Саратове коммунальные службы перевели на усиленный режим

На совещании в мэрии обсудили подготовку к ухудшению погоды: синоптики прогнозируют осадки в виде снега и дождя.

В городе уже задействовано более 300 единиц техники. Особое внимание — спускам, подходам к соцобъектам, тротуарам и остановкам. Об этом в своем ТГ-канале сообщил мэр Саратова Михаил Исаев.

Из-за перепадов температуры возможен сход снега и наледи с крыш. Управляющим компаниям поручено оперативно очищать кровли. Комитет по ЖКХ направит группы жилищного контроля для обхода дворов.

Первый зам главы Максим Сиденко лично проконтролирует устранение аварий на тепло- и водосетях. Энергетики ведут работы в центре и поселках — необходимо срочно восстановить подачу ресурсов в дома.

Главам районов поручили скорректировать маршруты уборки, чтобы исключить «белые пятна» на стыках улиц и обеспечить комплексную очистку территорий.

Алиса Эай