В Саратове с четверга на 3,5 дня остановят два трамвайных маршрута

В центре Саратова закроют перекрёсток Советской и Астраханской.

Движение транспорта на пересечении улиц Советской и Астраханской временно ограничат в связи с благоустройством. Как сообщили в региональном минтрансе, проезд закроют с 22:00 четверга 23 июля до 05:00 понедельника 27 июля.

На это время приостанавливается движение трамваев № 9Д и № 10. Вместо них запустят автобусы-дублёры № 19А по маршруту 1-й Просяной проезд – Детский парк с интервалом 12–24 минуты. Стоимость проезда — 10 рублей, для льготных категорий граждан сохраняется право на льготный проезд.

Ольга Сергеева