В Саратове на предприятии сорвался грузовой лифт с двумя рабочими

В Саратове на одном из предприятий Заводского района произошло ЧП: грузовой лифт сорвался с двумя рабочими внутри.

Пострадали мужчины 55 и 56 лет, оба госпитализированы.

Инцидент случился на территории организации на улице Огородной. По предварительным данным, кабина упала со второго этажа на первый. По информации региональных СМИ, рабочие получили травмы ног, характер повреждений уточняется.

На месте работают следователи. В Следственном комитете провели осмотр, назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются все обстоятельства. Параллельно проверку начала прокуратура — рассматривается версия о ненадлежащей эксплуатации лифта.