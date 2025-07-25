В Саратове на улице Блинова каждые полчаса спасатели объявляют «режим тишины»

Ситуация в Саратове после взрыва газа 25 июля проверена главой МЧС Александром Куренковым.

Глава ведомства провёл в Саратове совещание по ЧС на улице Блинова, 2, где из-за взрыва газа обрушились этажи. Погибли 6 человек, включая ребёнка.

Спасатели осторожно разбирают завалы, объявляя «минуты тишины» для поиска выживших.

15 пострадавших получили помощь, 11 человек размещены в гостинице.

Куренков поручил:

— Организовать информирование населения.

— Оказать медпомощь.

— Разместить пострадавших.

— Начать выплаты компенсаций.

— Охранять здание.

После завершения спасательных работ начнётся обследование дома. Режим ЧС сохраняется.