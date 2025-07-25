В Саратове на улице Блинова каждые полчаса спасатели объявляют «режим тишины»

Ситуация в Саратове после взрыва газа 25 июля проверена главой МЧС Александром Куренковым.
Глава ведомства провёл в Саратове совещание по ЧС на улице Блинова, 2, где из-за взрыва газа обрушились этажи. Погибли 6 человек, включая ребёнка.
Спасатели осторожно разбирают завалы, объявляя «минуты тишины» для поиска выживших.
15 пострадавших получили помощь, 11 человек размещены в гостинице.
Куренков поручил:
— Организовать информирование населения.
— Оказать медпомощь.
— Разместить пострадавших.
— Начать выплаты компенсаций.
— Охранять здание.
После завершения спасательных работ начнётся обследование дома. Режим ЧС сохраняется.