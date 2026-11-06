Власти Саратова начали формировать новый состав Общественной палаты

Мэр Саратова начал формирование нового состава ОПы.

Игорь Молчанов подписал распоряжение о формировании нового состава Общественной палаты города — сейчас в ней 17 человек, руководит палатой Борис Кузнецов.

Всего должно быть 29 членов: пятерых утверждает глава города, семерых — главы райадминистраций и начальник департамента Гагаринского района (по одному от каждого района), ещё пятерых — гордума.

Оставшиеся 12 мест отведены представителям общественных объединений и НКО: их тайным голосованием избирают 17 общественников, выдвинутых чиновниками и депутатами. Состав палаты формируется на срок полномочий городской думы.