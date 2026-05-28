В Саратове начался фестиваль циркового искусства «Принцесса цирка»

Свыше ста артисток из 17 государств соберутся для борьбы за главный приз!

С 28 по 31 мая Саратовский цирк имени братьев Никитиных вновь примет у себя гостей XII Международного фестиваля «Принцесса цирка», превратившись в эпицентр мирового циркового искусства.

Зрителей ждут два дня соревнований, грандиозное гала-шоу и церемония вручения наград. В состав жюри вошли известные деятели индустрии, продюсеры и артисты из России, Франции, Германии, Казахстана, Беларуси, Вьетнама и Мексики.

Художественное руководство вновь доверено заслуженным артистам РФ Гие Эрадзе и Елене Петриковой — лауреатам Правительственной премии. Традиционно ведущим станет Народный артист России Эдгард Запашный.

«Люди, которые любят цирк, которые живут цирком, несмотря на все препятствия, расстояния, всё равно приехали сюда без исключения. Даже из Японии приехала великолепная артистка! Приехали со всех стран — мы между собой всегда дружили и будем дружить. Цирковое искусство никогда не имело границ», — отметил генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков.

Программа обещает быть разнообразной и масштабной: на сцене выступят эквилибристы из Молдовы, перуанка в кольце, японская гимнастка на воздушной мачте, бразильские трапецисты и эфиопский коллектив каучук. Россию будут представлять ведущие отечественные исполнители, а особое внимание уделено постановкам продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе».

«Саратовский цирк всегда с гордостью принимает гостей, а самое главное, он ответственно готовится к этому мероприятию. Целый месяц мы в закулисье работали не покладая рук для того, чтобы каждый участник, который приехал в наш замечательный цирк, почувствовал себя, что его ждали, что он дома, что здесь открывает душу. И я надеюсь, что каждый увезет с собой частичку тепла из города Саратова и Саратовского цирка», — сообщила директор Саратовского цирка Татьяна Гаранина.

Мария Франко