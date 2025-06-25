В Саратове начался прием документов для обучения специалистов «СГЭТ»

В Саратове начался прием документов в колледжи для целевого обучения специалистов «Саратовгорэлектротранса» (СГЭТ).

Инициатива связана с дефицитом кадров, на который указал Вячеслав Володин. Техникум отраслевых технологий, политехнический колледж и колледж водного транспорта, строительства и сервиса открыли 25 целевых мест по специальностям, включая наладку и обслуживание электрооборудования.

«СГЭТ» финансирует обучение, а студенты обязуются отработать на предприятии. Действующие студенты также могут заключить договоры, обратившись в администрацию «СГЭТ».