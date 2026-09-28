В Саратове наградили победителей и призеров международной эко-премии

В межрегиональном управлении Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров VI международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого».

Премия призвана поддержать проекты и инициативы, направленные на охрану окружающей среды. Об этом сообщает министерство экологии и природных ресурсов региона.

В торжественной церемонии 26 сентября приняли участие участники конкурса, а также руководитель ведомства Олег Медведев, заместитель председателя правительства области — министр сельского хозяйства Василий Котов, председатель комитета по ЖКХ администрации Саратова Алексей Сидоров, член Общественной палаты, председатель профильной комиссии Андрей Крупин.

От лица министерства природных ресурсов и экологии области участников поздравил заместитель министра Евгений Карасёв.

Олег Медведев отметил, что в этом году Саратовская область вновь подтвердила статус самого активного региона: именно у нас зафиксировано наибольшее число участников премии. Такие стабильно высокие результаты мы демонстрируем уже третий год подряд.

В этом сезоне работы были представлены в 12 номинациях: от исследования и фотографии до семейных и общественных инициатив. Жюри отметило 68 работ из нашего региона: шесть из них вошли в число победителей.

Победители и призеры получили грамоты и ценные подарки. Коллективные проекты отмечены особыми призами — принтерами. А семье, ежегодно принимающей в премии, вручили телевизор.

Ольга Сергеева