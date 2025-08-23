В Саратове обновляется сквер Первой учительницы

Знаковое для многих саратовцев место кардинально обновляется.

Напомним, его центральный элемент — памятник был открыт в 1996 году, однако сама скульптура гораздо старше — это чудом уцелевший фрагмент большого памятника императору Александру II, установленного еще в 1911 году.

Как сообщил в своем ТГ-канале мэр Саратова Михаил Исаев, было принято решение комплексно обновить сквер, включив его в программу благоустройства, чтобы обновить зеленые насаждения и сделать более комфортным для отдыха.

Сейчас ведутся масштабные работы, которые планируется завершить к 1 октября 2025 года.

Реконструкция включает в себя целый комплекс мероприятий: асфальтируются тротуары и дорожки, монтируются новые металлические ограждения. Реставрируется и сам памятник: заменяют керамогранитные плиты, монумент почистят и покрасят.

Большое внимание уделено озеленению: планируется разбить газон площадью 2600 м², появятся 600 новых кустарников, а также установят 23 парковых скамейки и 19 урн. Для ухода за зелеными насаждениями монтируется система автоматического полива.

— Администрация района необходимо обеспечить качество проведенных работ, чтобы жители могли с комфортом и удовольствием проводить здесь время, а обновленный сквер радовал их долгие годы, — отметил Исаев.