В Саратове объявлена угроза БПЛА. Звучат сирены

Новости Саратова
От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Об этом сообщает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения.

Все экстренные службы приведены в полную готовность.