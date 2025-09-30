В Саратове официально завершается сезон фонтанов

С 1 октября в Саратове стартуют работы по консервации городских фонтанов на зимний период. Специалисты приступят к подготовке оборудования к низким температурам, чтобы защитить коммуникации и конструкции от воздействия непогоды.

Как сообщают в муниципалитете, сегодня у горожан еще есть возможность увидеть в работе фонтаны «Мелодия» на проспекте Столыпина, «Одуванчик» на площади Кирова и «Театральный» возле ТЮЗа.

Ежегодная консервация фонтанов позволяет сохранить их техническую исправность и подготовить к следующему сезону.