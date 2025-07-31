В Саратове освятили место под строительство Княже-Владимирского собора

30 июля на территории бывшего аэропорта прошла торжественная церемония освящения места для строительства нового Княже-Владимирского собора.

Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий провел богослужение при участии губернатора Романа Бусаргина, представителей власти и горожан.

Исторический храм высотой 77 метров был построен в 1888-1889 годах на Полтавской площади (ныне район Детского парка) по проекту архитектора Салько. Собор, возведенный на народные пожертвования к 900-летию Крещения Руси, разрушили в 1930-х годах.

Особое значение имело явление сохранившейся старинной иконы святого князя Владимира, которая после реставрации займет место в новом храме. Начатое в 2024 году восстановление собора призвано возродить историческую память и духовные традиции города.