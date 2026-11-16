В Саратове откроется выставка «Алексеевское городище: свидетельства разных эпох»

Во вторник, 17 ноября, в Саратовском областном музее краеведения состоится презентация выставки «Алексеевское городище: свидетельства разных эпох».

Экспозиция расскажет о многовековой истории освоения Саратовского Поволжья: археологи выявили на городище следы культур эпохи бронзы, городецкой и сарматской культур раннего железного века, а также средневековые материалы.

В выставку вошли археологические предметы из музейных собраний: каменные топоры и песты, костяное шило, пряслица, фрагменты бронзового браслета и керамика — от катакомбной и срубной культур до русской и золотоордынской средневековой. Выставка подготовлена музеем краеведения совместно с Институтом истории и международных отношений и Музеем археологии СГУ имени Чернышевского.

Открытие в в 15:00.