В Саратове открыт прием в кадетские классы

Стартовал прием в кадетские классы в Саратове на 2025–2026 учебный год.
На базе СОШ № 77 (для юношей) и СОШ № 18 им. О.П. Табакова (для девушек) объявлен набор в 10-е кадетские классы на следующий учебный год. Программа реализуется совместно с Саратовским высшим военным инженерным училищем химической защиты, которое было воссоздано при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Вопрос о развитии кадетского образования обсуждался на совещании с заместителем главы города по социальной сфере Александром Блатманом, где было подчеркнуто значение профориентации и военной подготовки в системе школьного образования.
Обучение включает:
Углубленную математику и химию;
Кадетский компонент от специалистов военного училища;
Получение профессии по окончании 11 класса.
Выпускники получат не только школьный аттестат, но и квалификацию:
— для юношей:
— оператор беспилотных авиационных систем;
— лаборант химического анализа;
— радиомеханик по ремонту радиоэлектрооборудования;
— для девушек:
— младшая медицинская сестра по уходу за больными.
Зачисление — после прохождения ОГЭ, медкомиссии и психолого-педагогической комиссии.
По всем вопросам можно обратиться:
СОШ № 77 (юноши):
ул. Новоузенская, 143.
8 (8452) 56-10-54, 73-80-05.
info@sarschool77.ru
СОШ № 18 (девушки):
ул. Рахова, 124.
8 (8452) 51-10-48, 51-66-62, 52-36-47.
school18.uip@mail.ru
Об этом информирует мэрия Саратова.