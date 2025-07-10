В Саратове открыт прием в кадетские классы

Стартовал прием в кадетские классы в Саратове на 2025–2026 учебный год.

На базе СОШ № 77 (для юношей) и СОШ № 18 им. О.П. Табакова (для девушек) объявлен набор в 10-е кадетские классы на следующий учебный год. Программа реализуется совместно с Саратовским высшим военным инженерным училищем химической защиты, которое было воссоздано при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Вопрос о развитии кадетского образования обсуждался на совещании с заместителем главы города по социальной сфере Александром Блатманом, где было подчеркнуто значение профориентации и военной подготовки в системе школьного образования.

Обучение включает:

Углубленную математику и химию;

Кадетский компонент от специалистов военного училища;

Получение профессии по окончании 11 класса.

Выпускники получат не только школьный аттестат, но и квалификацию:

— для юношей:

— оператор беспилотных авиационных систем;

— лаборант химического анализа;

— радиомеханик по ремонту радиоэлектрооборудования;

— для девушек:

— младшая медицинская сестра по уходу за больными.

Зачисление — после прохождения ОГЭ, медкомиссии и психолого-педагогической комиссии.

По всем вопросам можно обратиться:

СОШ № 77 (юноши):

ул. Новоузенская, 143.

8 (8452) 56-10-54, 73-80-05.

info@sarschool77.ru

СОШ № 18 (девушки):

ул. Рахова, 124.

8 (8452) 51-10-48, 51-66-62, 52-36-47.

school18.uip@mail.ru

Об этом информирует мэрия Саратова.