В Саратове отменили занятия для учащихся с 1-го по 6-й класс первой смены

В Саратове 2 февраля из-за сильных морозов отменены занятия для школьников 1–6 классов, обучающихся в первую смену.

Соответствующее решение опубликовано в официальном Telegram-канале городской мэрии.

Также приостановлена работа учреждений дополнительного образования.

При этом педагогические коллективы продолжают работать в обычном режиме. Для учеников подготовят задания для самостоятельного выполнения. Если родители не могут оставить ребёнка дома, в школах будут организованы индивидуальные или групповые занятия для обеспечения занятости детей.

Ранее аналогичное решение о занятиях для учащихся 1–6 классов было принято администрацией Энгельса.

Ольга Сергеева