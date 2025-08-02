В Саратове отметили 95-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск

В Саратове 2 августа прошли мероприятия, посвященные 95-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.

В них приняли участие представители органов власти, ветераны, военнослужащие, общественные деятели и молодежь.

Мероприятия начались с молебна в Свято-Троицком кафедральном соборе. Затем десантники прошли колонной под звуки военного оркестра до площади имени Юрия Гагарина, где состоялся патриотический митинг.

В рамках митинга министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина поздравила ветеранов, военнослужащих и членов их семей с праздником от имени губернатора области Романа Бусаргина, отметив мужество и героизм десантников, их вклад в специальную военную операцию и патриотическое воспитание молодежи.

Отдельные ветераны Воздушно-десантных войск были награждены Благодарственными письмами главы региона за активную гражданскую позицию, помощь военнослужащим и участие в военно-патриотической работе.

Со словами поздравления к участникам митинга также обратились Герой России, депутат областной Думы Александр Янклович, председатель Саратовской городской Думы, генерал-майор Сергей Овсянников, представители общественных организаций области, а также ветераны ВДВ.

Для гостей мероприятия военно-патриотический клуб «Отвага» организовал выставку современного вооружения, демонстрацию парашютных систем и полевую кухню с традиционной солдатской кашей. Аэроклуб им. Ю.А. Гагарина ДОСААФ России организовал показательные выступления парашютистов.

Завершилось мероприятие минутой молчания, после которой десантники на бронетранспортерах отправились возлагать цветы к мемориалам «Вечный огонь» и «Землякам, погибшим в локальных войнах» в Парке Победы, бюсту генерала Василия Маргелова во дворе школы №43 и бюсту Героя Российской Федерации Николая Исаева в поселке Юбилейный.

Об этом сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений региона.