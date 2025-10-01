В Саратове отметили Международный день пожилых людей

1 октября отмечается Международный день пожилых людей.

Секретарь ПО «Пролетарское», местный координатор партийных проектов «Женское движение Единой России» и «Историческая память» Светлана Зарьянцева поздравила с праздником жителей микрорайона и помогла в решении бытовых вопросов.

Это душевный, очень добрый праздник, который олицетворяет мудрость, жизненный опыт и искреннюю заботу. Вы подарили нам жизнь, научили всему, что мы умеем: любить Родину, беречь традиции, трудиться и стремиться к новым достижениям, никогда не терять надежды на лучшее. В этот праздничный день желаю вам здоровья, счастья, благополучия и активного долголетия! Пусть вас всегда окружают забота и внимание близких людей. Долгих вам лет жизни, здоровья и мира в душе», — сказала Светлана Зарьянцева.