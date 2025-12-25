В Саратове почтили память воинов-интернационалистов

У памятника «Воинам-интернационалистам» в Саратове состоялось памятное мероприятие, посвященное 46-й годовщине ввода ограниченного контингента советских войск в Демократическую Республику Афганистан.

Мероприятие проводилось в рамках Года Защитника Отечества и Года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТГ-канал «Политика и общество».

Участниками мероприятия, организованного по инициативе областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», стали представители общественных, ветеранских и молодежных организаций города, а также, курсанты военных учебных заведений и учащиеся кадетских школ и классов.

К собравшимся с приветственным словом обратились председатель исполнительного комитета Саратовского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Николай Телегин, ветеран воздушно-десантных войск, подполковник запаса Виктор Перетокин, и председатель совета Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Лидия Ржевская.

Участники митинга почтили память погибших в Афганской войне минутой молчания. После этого к подножию мемориала были возложены корзина с цветами и гвоздики.

Подготовила Ольга Сергеева