В Саратове подростки-беспризорники бегают между машинами и просят деньги у автомобилистов

Саратовцы жалуются на хулиганство подростков.

Жители сообщают в соцсетях о группах несовершеннолетних, создающих проблемы в разных районах города.

Так, на перекрестке Вольской и Чернышевского дети 7-14 лет выпрашивают деньги у водителей, перебегая между машинами в час пик.

В поселке Солнечный-2 подростки попрошайничают у ресторана быстрого питания по вечерам.

На 2-й Садовой шумные компании мешают отдыху жителей после 22:00.

Администрация Октябрьского района пообещала направить обращения в правоохранительные органы.