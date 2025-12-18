В Саратове подводят итоги по ключевым направлениям народной программы «ЕР»

В общественном штабе поддержки партии «Единая Россия» началось мероприятие, посвящённое подведению итогов работы по направлениям «Гражданская солидарность» и «Молодёжная политика».

За круглым столом собрались депутаты, представители органов исполнительной власти, профильных ведомств, общественных организаций и активисты партийных проектов, волонтеры. Участники обсуждают достигнутые результаты, лучшие практики и дальнейшие шаги по реализации программы партии

Мероприятие проходит в рабочем формате с акцентом на обсуждение и межведомственное взаимодействие.

Подготовила Ольга Сергеева