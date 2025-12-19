В Саратове полиция ищет свидетелей гибели пешехода в ноябре

Полиция Саратовской области проводит розыск свидетелей смертельного наезда, произошедшего 2 ноября.

Инцидент случился в посёлке Нефтяников около пяти часов утра.

По данным правоохранительных органов, 30-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer сбил 51-летнего мужчину, переходившего проезжую часть. Пешеход от полученных травм скончался. В ходе проверки было установлено, что на момент столкновения водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники отдела по расследованию ДТП просят очевидцев происшествия или лиц, обладающих любой информацией, обратиться для дачи показаний. Контакты для связи: Саратов, улица Чернышевского, 88, кабинет № 807/2, телефон 8 (8452) 99-49-66.

Ольга Сергеева