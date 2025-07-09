В Саратове после взрыва газа в доме госпитализировали мужчину

Сегодня, 9 июля, в Саратове произошел взрыв в частном доме.

Инцидент случился в 12:06 по местному времени по адресу: улица Грузинская, дом 22. По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка газа.

В результате взрыва частично разрушена стена жилого дома. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Пострадал 61-летний мужчина, который получил ожоги и был госпитализирован. По данным спасателей, угрозы полного обрушения здания нет.

На месте происшествия работают два пожарных расчета. Ситуацию контролирует начальник службы спасения Саратовской области Никита Зрада. Специалисты проводят осмотр места происшествия и устанавливают точные причины взрыва.

Дополнительная информация будет сообщаться по мере поступления официальных данных от экстренных служб.

Напомним, это уже второй случай взрыва бытового газа в регионе на этой неделе. Ранее, 7 июня, аналогичный инцидент произошел в городе Ершове, где на пятом этаже многоквартирного дома прогремел хлопок газовоздушной смеси.

По данным экстренных служб, оба происшествия связаны с утечкой бытового газа. В ершовском случае взрыв также привел к частичным разрушениям в жилом помещении, однако, по счастливой случайности, обошлось без пострадавших.

Специалисты отмечают тревожную тенденцию участившихся случаев газовых аварий в летний период.