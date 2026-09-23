В Саратове появятся новый пешеходный переход и парковка в центре

Власти Саратова изменили правила проезда на нескольких участках дорог.

Изменения утвердили на заседании профильной комиссии городской администрации.

Вот что поменяется для водителей и пешеходов:

— на улице Соборной (напротив дома № 16) разрешат парковку — установят знак 6.4;

— на улице Чернышевского в районе пересечения с Шелковичной пересмотрели приоритеты по полосам: из правой можно прямо и направо, из средней — только прямо, левая — для поворота налево;

— на улице Моторной (возле дома № 14) появится «лежачий полицейский», а на Уфимцева у выхода из парка «Солнечный» обустроят новый пешеходный переход;

— на улице Огородной (остановка «Жилучасток ГПЗ») установят знак 5.17, обозначающий место остановки трамвая;

— скоростной режим ограничат до 40 км/ч у дома № 6 по улице Дружбы и у дома № 20А по 1-й Земляной.

Водителям стоит быть внимательнее и следить за новыми знаками, которые появятся на этих участках в ближайшее время.

Ольга Сергеева