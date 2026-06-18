В Саратове представлен новый директор воскресной школы «Мактаб»

Состоялось торжественное представление нового директора воскресной школы «Мактаб» при Соборной мечети Саратовской области.

На эту должность была утверждена Ирина-ханум Магомедова.

Как сообщает пресс-служба ДУМСО, Магомедова имеет значительный педагогический опыт и стояла у истоков создания воскресной школы. На протяжении нескольких лет она трудилась преподавателем в «Мактабе», что позволяет ей хорошо понимать специфику работы учебного заведения.

В ходе торжественного представления глава ДУМ Поволжья, муфтий Мукаддас-хазрат Бибарсов, выразил надежду на то, что под руководством Ирины Магомедовой школа достигнет новых высот. Куратором школы стал имам-хатыб Соборной мечети Рустам-хазрат Мухитов, что обеспечит дальнейшее развитие и поддержку воскресной школы.

Наталья Мерайеф