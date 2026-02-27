В Саратове приступили к отбору кандидатов на пост главы города

Губернатор области Роман Бусаргин подписал распоряжение о создании специальной комиссии, которая займется рассмотрением кандидатур на должность мэра Саратова.

В состав коллегиального органа вошли представители регионального правительства, а также депутаты Саратовской городской и областной Дум.

Комиссии предстоит оценить предложения претендентов и определить дальнейшую процедуру выборов главы муниципального образования.

Напомним, в настоящее время и.о. главы администрации Саратова является Игорь Молчанов. Он сменил в кресле мэра Михаила Исаева, который перешел на должность вице-губернатора.

Ольга Сергеева