В Саратове продают за полтора миллиона альбом с редкими старинными марками

Саратовец выставил на продажу редкую филателистическую коллекцию за 1,5 млн рублей.

На торговой интернет-площадке появилось необычное предложение от местного жителя под ником Alex. Коллекционеры могут купить антикварный альбом с марками производства фабрики Отто Киохнера (Санкт-Петербург).

В альбоме — около 2000 экземпляров (погрешность ±500). Период выпуска марок: 1890-1970 годы.

Включены редкие экземпляры:

начала XIX века

военного периода (1941-1945)

эпохи развитого социализма

Продавец отмечает, что марки не систематизированы. Интерес к лоту уже проявили несколько потенциальных покупателей из разных регионов России.