В Саратове продают за полтора миллиона альбом с редкими старинными марками

Саратовец выставил на продажу редкую филателистическую коллекцию за 1,5 млн рублей.
На торговой интернет-площадке появилось необычное предложение от местного жителя под ником Alex. Коллекционеры могут купить антикварный альбом с марками производства фабрики Отто Киохнера (Санкт-Петербург).
В альбоме — около 2000 экземпляров (погрешность ±500). Период выпуска марок: 1890-1970 годы.
Включены редкие экземпляры:
начала XIX века
военного периода (1941-1945)
эпохи развитого социализма
Продавец отмечает, что марки не систематизированы. Интерес к лоту уже проявили несколько потенциальных покупателей из разных регионов России.