В Саратове продолжается борьба с последствиями метели

Коммунальные службы Саратова работают в усиленном режиме.

Около 500 единиц техники коммунальных предприятий, дорожных служб и управляющих компаний и более 5340 сотрудников по благоустройству устраняют 5 января последствия непогоды.

По поручению главы города Михаила Исаева городские службы в усиленном режиме продолжают устранять последствия ветра и снегопада. Круглосуточно ведется активная очистка улиц от обломков веток, снега и наледи, а также обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами.

Особое внимание уделяется расчистке основных автомагистралей, тротуаров и пешеходных зон, подходов к учреждениям социальной сферы, остановочным павильонам и местам массового пребывания людей. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Ольга Сергеева