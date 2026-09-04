В Саратове продолжается озеленение бульвара на Астраханской

Проект реализуется по инициативе председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

На центральной аллее участка от улицы Большой Горной уже высажены липы, березы, акации и тополя, которые должны сформировать зеленое пространство и давать тень. Завершается посадка нескольких саженцев ивы и татарского клена.

Всего на бульваре планируется высадка более 9 тысяч кустарников для создания декоративных композиций и живых изгородей.

Масштабное озеленение Саратова также является частью национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках этого нацпроекта в регионе ведутся работы по восстановлению лесов, очистке водоемов и созданию комфортной городской среды. В частности, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» способствует обновлению парков и скверов не только на Астраханской, но и на 2-й Садовой, в парке Горького, «Солнечном» и сквере «Дружбы народов». Реализация этих программ позволяет увеличить площадь зеленых насаждений и улучшить экологическую обстановку областного центра.

Ольга Сергеева