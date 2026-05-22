В Саратове продолжается суд по резонансному делу Максима Шихалова и Владимира Пожарова

В Кировском райсуде Саратова продолжается процесс над бывшим гендиректором КБПА и экс-министром Максимом Шихаловым и его первым замом Владимиром Пожаровым.

Напомним, их обвиняют в растрате и мошенничестве (аренда дизель-генератора и Mercedes, присвоение премий сотрудников). Оба свою вину категорически отрицают. На заседании 14 мая защита пыталась выяснить, кто реально подписывал документы. Выяснилось, что на предприятии 319 акционеров, а потерпевший экс-руководитель Чернышкин не был акционером в период аренды авто. 18 мая допросили начальника АХО КБПА Игоря Лунёва. Шихалов заявил, что тот пытался записывать их разговор на устройство-«карту». Лунёв это отрицал, но дал Шихалову положительную характеристику.

21 мая экономический эксперт Валерий Чернов признал, что не осматривал арендованный Mercedes и ошибся с типом двигателя (по документам — бензиновый, но защита настаивает на дизеле).

Ольга Сергеева