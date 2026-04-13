В Саратове прошел юбилейный Пасхальный благотворительный фестиваль

В театральном зале Саратовской государственной консерватории состоялся XXV юбилейный благотворительный фестиваль «Пасхальное яйцо».

Мероприятие, приуроченное ко дню Святой Пасхи, в этом году вновь было организовано для детей участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренней политики региона.

Желающие смогли присоединиться к сбору литературы для детей и подростков, сладких угощений, игрушек, книг и настольных игр. Поддержать семьи участников СВО пришли представители исполнительных органов области, органов местного самоуправления, общественных организаций, научного сообщества и предпринимательского сектора.

В мероприятии принял участие министр внутренней региональной и муниципальной политики области Александр Милованов, который также присоединился к благотворительной акции.

«Фестиваль «Пасхальное яйцо» на протяжении многих лет служит прекрасным примером единства, милосердия и деятельной любви к ближнему. Отрадно видеть, что число участников и объем оказываемой помощи год от года растут. Это убедительно доказывает, что стремление творить добро объединяет людей разных поколений, профессий и взглядов», — отметил Александр Милованов.

В рамках фестиваля состоялся благотворительный концерт хоровой, вокальной и инструментальной музыки. Студенты Саратовской государственной консерватории исполнили произведения классического репертуара и образцы народного творчества.

Фестиваль проходит в регионе по инициативе регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Саратовской области и Общественной палаты Саратовской области.

Подготовила Ольга Сергеева