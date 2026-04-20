В Саратове прошла Олимпиада по ментальной арифметике



Названы семь чемпионов региональной олимпиады по ментальной арифметике.

На базе Саратовского архитектурно-строительного колледжа при поддержке «Женского движения Единой России» прошла Региональная олимпиада по ментальной арифметике. Участие в ней приняли юные математики, которые учатся быстро и точно считать в уме, развивая интеллект и инженерное мышление.

Как отметила руководитель детского центра «Маленькие гении» Светлана Андреева, этот навык даёт детям мощный фундамент на всю жизнь: «Он учит быстро перестраиваться, адаптироваться и принимать решения. Это будущие студенты и специалисты страны».

Победителей наградили депутат облдумы Роман Чуйченко и председатель общсовета «Женского движения Единой России» Светлана Зарьянцева. Чуйченко назвал юных гениев будущей элитой России: академиками, врачами и инженерами.

Главный триумф праздника — у воспитанников центра «Маленькие гении» (ул. Чапаева, 14/26), который в этом году отмечает 6-летие. Чемпионами олимпиады стали сразу семеро учащихся:

Виталий Фирсов

Иван Минько

Роман Алимов

Олеся Дистранова

Милана Сенаторова

Владимир Постнов

Марк Левин

Остальные представители центра также заняли призовые места, получив кубки, подарки и денежные премии.

Для гостей провели мастер-класс по анимации, а организаторы подчеркнули: такие соревнования закладывают интеллектуальную основу будущего страны.

Ольга Сергеева