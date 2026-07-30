В Саратове простятся с экс-прокурором города Владимиром Климовым

Завтра в похоронном доме «Свеча» на улице Елшанской, 9, состоится церемония прощания с бывшим прокурором Саратова Владимиром Климовым.

Похоронят его на родине — в Базарном Карабулаке. Владимир Иванович ушел из жизни на 57-м году. Большую часть карьеры он посвятил надзорной работе: начинал помощником прокурора Базарно-Карабулакского района, руководил прокуратурами в Балтае и Аткарске, в 2006 году стал прокурором Саратова. Затем возглавлял прокуратуру Энгельса, а с 2023 года — Красноармейскую межрайонную прокуратуру. В апреле 2026 года его назначили начальником управления Судебного департамента в Саратовской области.

За многолетний труд Климов был удостоен звания «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

Ольга Андреева

Фото: соцсети