В Саратове проведут «ночные регистрации» браков в декабре

В управлении ЗАГС Саратовской области запущено онлайн-голосование за тематику акции «Ночные регистрации».

Голосование проходит в Telegram-канале ведомства с 24 октября в течение недели.

Мероприятие запланировано на 20 декабря во Дворце бракосочетаний на Волжской, 22. В этот день регистрация браков продлится с 15:00 до 23:30.

Организаторы подготовят праздничное оформление залов согласно выбранной теме. В прошлом году саратовцы отдали предпочтение концепции «Если звезды зажигают». Подача заявлений на регистрацию брака в этот день уже открыта.

Ольга Сергеева