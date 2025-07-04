В Саратове проверили маршрут 18А по новой системе оплаты



Первый замминистра транспорта Алексей Никитин совместно с городским комитетом по транспорту провел рейд на маршруте 18А, работающем по модели брутто-контрактов (инициатива губернатора Бусаргина).

Результаты:

Состояние транспорта:

Климат-контроль, информационные табло и аппарели работают исправно;

Санитарное состояние соответствует нормам.

Нарушения:

Выявлены 2 случая невыдачи билетов пассажирам. Штрафы:

500 руб. — пассажирам за безбилетный проезд;

— пассажирам за безбилетный проезд; 1000 руб. — водителям за невыдачу билета.

Планы:

С августа на маршруте внедрят валидаторы для безналичной оплаты, сохранив возможность оплаты наличными водителю.

Подобные рейды теперь проводятся ежедневно на разных маршрутах города.