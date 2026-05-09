В Саратове раритетную «моргуновку» для инвалидов меняют на стройматериалы

В Саратове продают легендарную «моргуновку» 1960 года выпуска за 260 тысяч рублей.

Житель Саратова выставил на продажу мотоколяску СМЗ С-3А, известную в народе как «моргуновка» — в честь героя Евгения Моргунова из фильмов Гайдая. Раритет выпущен в 1960 году на Серпуховском мотоциклетном заводе.

Это кабриолет с двигателем 0,3 л и механикой, предназначенный для людей с ограничениями по здоровью. Машина не на ходу, но, по словам продавца, все стекла на месте, есть оригинальные дуги и комплект резины. Цена — 260 тысяч рублей или обмен на «Москвич»-универсал с прицепом либо стройматериалы.

Для сравнения: зимой 2024 года отреставрированную мотоколяску 1972 года в Саратове продавали за 1,15 млн рублей.

