В Саратове собирают мусор и обрезают кустарники

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Новости Саратова
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Продолжаются мероприятия по благоустройству Саратова.

Коммунальные службы выполняют уборку дорожного полотна и пешеходных зон, покос травы, полив зеленых зон, обрезку кустарников и деревьев, сбор случайного мусора и другие работы, сообщает мэрия.