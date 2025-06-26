В Саратове собирают мусор и обрезают кустарники

Продолжаются мероприятия по благоустройству Саратова.



Коммунальные службы выполняют уборку дорожного полотна и пешеходных зон, покос травы, полив зеленых зон, обрезку кустарников и деревьев, сбор случайного мусора и другие работы, сообщает мэрия.

