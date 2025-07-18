В Саратове состоялся шахматный турнир марафона «Сила России»

Сторонники «Единой России» провели на площадке регионального штаба общественной поддержки партии открытый шахматный турнир.

Соревнования прошли в рамках Всероссийского марафона «Сила России» и собрали как профессиональных спортсменов, так и любителей этой игры.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил спикер облдумы Алексей Антонов.

— Мероприятие получилось по-настоящему интересным и позволило всем желающим попробовать свои силы в игре и получить заряд отличного настроения. Вручил победителям награды и пожелал новых спортивных успехов! — отметил председатель заксобрания.