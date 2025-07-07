В Саратове требуют убрать незаконную торговлю с машин у Горпарка

В Саратове разгорелся скандал из-за стихийной торговли в центре города.

Местный житель опубликовал в соцсетях фото автомобиля с открытым багажником, в котором продавались орехи и сухофрукты. Торговля велась прямо у входа в Городской парк со стороны улицы Чернышевского.

«Эта точка работает здесь уже не первый год, пора навести порядок», — возмутился автор поста, обративший внимание на самодельный ценник и отсутствие каких-либо разрешительных документов.

В администрации Октябрьского района подтвердили получение жалобы. «Благодарим за бдительность. Ситуация взята на контроль, будут приняты соответствующие меры», — пообещали в муниципалитете.

Отметим, что подобная торговля нарушает правила благоустройства города и может представлять опасность для потребителей из-за отсутствия санитарного контроля за продукцией.