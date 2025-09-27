В Саратове у матери изъяли семерых детей после пожара: назначена проверка

Прокуратура Саратовской области инициировала проверку законности изъятия семерых детей у многодетной саратовской матери Анастасии Переваловой.

Основанием для вмешательства надзорного ведомства стала публикация в СМИ, освещающая ситуацию в семье.

Согласно имеющейся информации, после пожара, уничтожившего дом семьи в мае 2022 года, органы опеки лишили женщину родительских прав. В результате трое младших детей были направлены в приемные семьи, а четверо старших — в государственное учреждение. В настоящее время мать оспаривает это решение в суде.

Широкий общественный резонанс вызвало видеообращение старших сыновей к президенту России, в котором они вступились за мать, охарактеризовав ее как заботливую и любящую. Сама Анастасия утверждает, что была незаконно разлучена с детьми, хотя и признает факт подписания некоторых документов без детального изучения.

В рамках проверки прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц, принявших решение об ограничении родительских прав.

Ольга Сергеева