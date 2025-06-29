В Саратове учеными-диетологами разработаны полезные консервы – они восполнят дефицит белка

Саратовские учёные создали линейку питательных консервов.

Новая продукция сочетает мясо с бобовыми (нут, чечевица, горох) и обогащена тыквенной мукой, содержащей витамины A, B, E, C, цинк и железо. Это обеспечивает сбалансированный состав и пользу для пищеварения.

Как пояснила Гульсара Рысмухамбетова из Вавиловского университета, для сохранения качества мяса используется технология су-вид (медленная варка в вакууме при 55-85°C). Продукты отличаются долгим сроком хранения и удобны для транспортировки.