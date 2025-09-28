В Саратове увеличился парк автобусов по брутто-контрактам

В Саратове с начала сентября расширен парк автобусов, обслуживающих городские маршруты по брутто-контрактам. Количество транспортных средств на маршрутах № 6А, 11А, 18А и 90А увеличилось со 117 до 99 единиц.

Финансирование данной программы было усилено за счет выделения более 100 млн рублей из регионального бюджета. Эти средства были одобрены на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности Саратовской областной думы в конце сентября.

Как отметили в региональном министерстве транспорта, переход на брутто-контракты уже позволил улучшить качество работы общественного транспорта. Новая схема работы дает возможность обновлять подвижной состав, повышать регулярность перевозок и контролировать тарифы на проезд.