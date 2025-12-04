В Саратове в 2025 году появилось более 2800 деревьев

Озеленение прочно удерживает лидерство среди приоритетных задач Саратовской области. Информация об этом размещена в телеграм-канале губернатора области Романа Бусаргина.

В текущем году в Саратове было посажено свыше 2800 деревьев и 17500 кустарников. Данный объем на порядок превосходит результаты прошлых лет. По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, эту работу следует продолжать и в дальнейшем. Отдельное внимание уделяется привлечению дополнительного финансирования.

Такие меры не только позволяют сделать комфортным проживание в городском пространстве, но и способствуют поддержанию благоприятного состояния окружающей среды, выстраиванию гармоничных отношений между природой и человеком. Высадка деревьев в городе улучшает экологию, качество воздуха, влияет на его очищение, борется с выбросами загрязняющих веществ, что соответствует целям и задачами национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина.

Дуся Иванова