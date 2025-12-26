В Саратове в более 30-ти домах отключили отопление и горячую воду

В пятницу в Саратове более тридцати жилых зданий остались без доступа к отоплению и горячему водоснабжению.

Этот инцидент затронул горожан, проживающих во Фрунзенском, Октябрьском и Заводском территориальных округах Саратова. Сегодня, 26 декабря, запланировано проведение восстановительных работ на системах теплоснабжения, расположенных на улицах имени Пугачёва, 1-й Детской, Пономарева и во 2-м Детском проезде. В связи с этим, подача тепла и горячей воды в дома, находящиеся во Фрунзенском, Октябрьском и Заводском районах Саратова, будет временно приостановлена.

Согласно плану, ремонтные работы будут осуществляться:

• на улице Пономарева – с 10 утра до полуночи (23:59) 26 декабря;

• на улице Пугачева – с 10 утра 26 декабря до 01:30 ночи 27 декабря;

• на 1-й Детской улице и во 2-м Детском проезде – с 14:00 26 декабря до 13:00 27 декабря.

Дуся Иванова