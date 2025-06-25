В Саратове в среду снова пропал интернет и подскочили цены на такси

Сегодня, 25 июня, жители Саратова вновь жалуются на проблемы с мобильным интернетом и связью.

Напомним, аналогичные перебои происходили и днём ранее.

Кроме того, горожане отмечают подорожание такси. Извозчики берут почти в 2 раза больше, чем обычно.

Напомним, в 2025 году сбои связи в регионе случались неоднократно. Губернатор Бусаргин просил отнестись к ним с пониманием.

Ранее, 24 июня, в области сбили 8 украинских дронов. В результате атак пострадал один гражданский. Из-за угрозы в аэропорту «Гагарин» отменили 4 рейса, а один самолёт перенаправили на запасной аэродром.