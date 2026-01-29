В Саратове волонтеры спасли замерзавшего на дороге мужчину и водителя из Пензы

В Саратове добровольцы спасали людей в сильные морозы. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

На улице 6-й Дачной они забрали в машину и довезли до дома жителя Ленинского района. Мужчина около часа безуспешно пытался поймать попутку и почти перестал чувствовать пальцы на ногах.

Также добровольцы помогли завести автомобиль жителю Пензы, у которого в дороге сел аккумулятор.

«Ровно три минуты ушло на то, чтобы подключить пусковое устройство и завести мотор. Пензенский водитель поблагодарил нас и уехал», — рассказал волонтёр Александр.

В отряде отмечают, что во время холодов они каждую ночь патрулируют улицы, и призывают саратовцев не оставаться равнодушными к людям, нуждающимся в помощи.

Алиса Эай