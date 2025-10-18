В Саратове возник новый библиотечный скверик на месте расселенного дома

В городе Саратове на пересечении улиц Хвесина и Малая Горная создан новый сквер.

Благоустроенная территория появилась на месте ранее располагавшегося здесь аварийного жилого дома, который был снесен. Инициатива по созданию зеленой зоны принадлежит председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

Новый сквер уже получил среди горожан неофициальное название «Библиотечный»: напротив находится городская библиотека № 2. Как сообщает телеканал «Саратов 24», создание сквера позволит расширить формат акции «Библиотека под открытым небом». Отметим, что книжный фонд учреждения специализируется на литературе, посвященной истории и современности Саратова.

Работы по благоустройству проведены в рамках реализации депутатского проекта Вячеслава Володина «Новые парки и скверы», направленного на создание и обустройство рекреационных зон в регионе.

Ольга Сергеева