В Саратове встретили ковчег с мощами святителя Тихона

Ковчег с мощами святителя Тихона доставили из Донского мужского монастыря в Покровский собор Саратова.

Святыня будет доступна для посещения в соборе круглосуточно до 19:00 3 июля.

Напомним, что в связи с этим в центре города введены временные ограничения движения. До 22:00 3 июля запрещены остановка, стоянка и движение транспорта на участке улицы Симбирской от улицы Зарубина до улицы Большая Горная.

Ограничения не касаются экстренных служб, транспорта, обслуживающего мероприятие, и жителей близлежащих домов.