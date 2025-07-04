В Саратове введут новые остановки для трамваев № 8 и № 9

Власти Саратова ответили на жалобы о недостатке остановок на новых трамвайных маршрутах.

В комитете по транспорту городской администрации пояснили ситуацию с сокращением остановочных пунктов на обновлённых трамвайных маршрутах № 8 и № 9. Чиновники заявили, что изменения были сделаны в соответствии с современными требованиями безопасности.

Сейчас трамваи ходят в тестовом режиме, в ходе которого специалисты анализируют пассажиропоток и оценивают необходимость восстановления старых или создания новых остановок.

Горожанам сообщили, что по итогам этого анализа маршрутная сеть может быть скорректирована. Окончательное решение о количестве и расположении остановок будет принято после завершения тестового периода.

Напомним, что модернизация трамвайных маршрутов проводится в рамках обновления городской транспортной инфраструктуры.